Стала известна причина пожара в здании швейной фабрики в Опочке

11:58, 27 августа 2020, ПАИ

Стала известна причина пожара в Опочке на кожгалантерейной фабрике «Альянс», который произошел утром 27 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщили очевидцы происшествия, причиной пожара стало неосторожное обращение одной из работниц фабрики с огнем.

Женщина обрабатывала сумку бензином и, увидев ниточку на сумке, решила подпалить ее зажигалкой. В результате изделие загорелось, и женщина откинула его на пол. На полу возле ее стола лежал поролон, который моментально загорелся.

По официальным данным, погибших нет, за медицинской помощью обратились 3 сотрудницы. Работники предприятия не могут дозвониться до двух сотрудниц.

Видео с места пожара>>>.