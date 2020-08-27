Появился новый телефон для вопросов псковичей о вывозе мусора и платежах ЖКХ

12:46, 27 августа 2020, ПАИ

В диспетчерской службе расчетного центра Пскова появился дополнительный телефон 20-18-59, по которому сотрудники службы принимают показания приборов учета, а также вопросы, связанные с начислениями, указанными в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, помимо телефона регионального оператора, компании «Экопром» (8 (8112) 20-19-21), жители Пскова и Псковского района могут также обращаться к своему оператору, компании «Мехуборка», по телефону 20-17-99 в рабочее время с 8:00 до 17:00.