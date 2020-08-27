Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»

13:04, 27 августа 2020, ПАИ

Новый мобильный телефон получила Шубина Анфиса Васильевна – участница Великой Отечественной войны. Телефон ей вручили в рамках акции «Телефоны фронтовикам», сообщила пресс-служба псковского отделения партии «Единая Россия».

За годы войны женщина прошла множество испытаний, в том числе концентрационный лагерь. Анфиса Васильевна родом из деревни Шубки Пушкиногорского района. Окончила восемь классов, а потом началась Великая Отечественная война. В октябре 1943 года ее арестовали немцы, а в апреля 1944 года отправили в концентрационный лагерь во Францию. Однако 2 июня 1944 года Анфисе Шубиной удалось сбежать из лагеря Сан При.

Тогда она попала в семью французских коммунистов и принимала участие в операциях роты «Франтиреры и партизаны» Овер-сюр-Уаз Группа-Корантэн-Кидо, участвовала в битве Каррьер «Леагэн». В Псковскую область Анфиса Васильевна вернулась в 1945 году.

Телефон фронтовичке вручили руководитель Молодёжного центра Николай Степанов и депутат городского поселения «Пушкиногорье» Павел Аников.

Они пожелали пенсионерке крепкого здоровья. Также Павел Аников рассказал, что «этот мобильный телефон позволит не только бесплатно общаться с родственниками и близкими, но и является средством оперативного реагирования и экстренной помощи - в него занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закреплённого за ним соцработника и волонтёра».

Напомним, что акцию «Телефоны фронтовикам» организовали партия «Единая Россия» и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Телефоны в этом году получат около трехсот фронтовиков.