Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
11 сентября народный артист России Владимир Свекольников представит псковскому зрителю свой премьерный моноспектакль «И смех, и грех». Артист исполнит произведения Пушкина, Крылова и Чехова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В новую программу, созданную к 75-летнему юбилею артиста, вошли шуточные и сатирические произведения русской классики: поэма А. С. Пушкина «Граф Нулин», рассказ А. П. Чехова «Канитель» и ряд самых популярных басен И. А. Крылова – «Квартет», «Ворона и лисица», «Кот и повар», «Лебедь, рак и щука», «Музыканты», «Осел и соловей».
Продолжительность спектакля 50 минут. Для зрителей 12+.
Билеты можно приобрести на сайте театра.