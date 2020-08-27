0
14:45
1 сентября в Псковской области будет солнечно
14:14
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
13:22
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
13:11
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
13:05
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
13:04
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
12:45
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Еще новости
Общество

Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове

11 сентября народный артист России Владимир Свекольников представит псковскому зрителю свой премьерный моноспектакль «И смех, и грех». Артист исполнит произведения Пушкина, Крылова и Чехова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В новую программу, созданную к 75-летнему юбилею артиста, вошли шуточные и сатирические произведения русской классики: поэма А. С. Пушкина «Граф Нулин», рассказ А. П. Чехова «Канитель» и ряд самых популярных басен И. А. Крылова – «Квартет», «Ворона и лисица», «Кот и повар», «Лебедь, рак и щука», «Музыканты», «Осел и соловей».

Продолжительность спектакля 50 минут. Для зрителей 12+.

Билеты можно приобрести на сайте театра.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

1 сентября в Псковской области будет солнечно
27 августа 2020
1 сентября в Псковской области будет солнечно
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
27 августа 2020
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
27 августа 2020
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
27 августа 2020
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
27 августа 2020
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
27 августа 2020
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
27 августа 2020
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета
27 августа 2020
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета

Идет загрузка...