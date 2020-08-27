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Общество

Президент РФ надеется, что второй волны коронавируса не будет

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Владимира Путина, речь идёт о развитии эпидемиологической ситуации. Он подчеркнул, что индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства приводят к тому, что в некоторых странах есть вспышки заболевания.

«Но надеюсь, что этого не произойдёт всё-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся. У нас по количеству заболевших много людей, но один из самых низких показателей по смертности», – отметил президент.

Владимир Путин также попросил жителей России иметь в виду, что вирус никуда не делся, и призвал стараться соблюдать ограничительные меры. 

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