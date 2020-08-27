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Общество

Анна Кузыченко: Работа по профилактике употребления наркотиков приносит свои результаты

Работа по профилактике употребления наркотиков, которая проводится в Пскове, приносит свои результаты. Об этом заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в ходе заседания антинаркотической комиссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В первом полугодии 2020 года учащиеся разных образовательных учреждений стали участниками конкурса на тему «Как моё хобби определило здоровый стиль жизни?». В своих видеороликах обучающиеся рассказывали о своих увлечениях и о том, как это помогает им вести здоровый образ жизни. Этот проект вызвал большой интерес среди их сверстников.

В ходе проведения профилактической акции «Почему я веду здоровый образ жизни?» школьники в своих видеороликах, размещённых в группе «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России» в социальной сети «ВКонтакте», делились со своими ровесниками секретами сохранения физического здоровья и преимуществами ведения здорового образа жизни.

Профилактический ролик «Иллюзия», который подготовили учащиеся МБОУ «СОШ № 24 имени Л. И. Малякова», в 2020 году стал победителем в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности» регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».

Анна Кузыченко подчеркнула, что системная работа с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений по профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни приносит свои результаты.

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