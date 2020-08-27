Псковские зоозащитники предлагают написать совместное письмо для капсулы времени

23:51, 27 августа 2020, ПАИ

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Сотрудники псковской зоозащитной организации «Шанс» в своей групе в социальной сети «ВКонакте» предложили псковичам написать совместное письмо зоозащитникам будущего.

«Мы планируем написать письмо с посланием зоозащитникам будущего, которое мы запечатаем в капсулу времени», – рассказали в «Шансе», отметив, что будет справедливо, если пожелания в этом послании выскажут не только сами сотрудники, но и неравнодушные псковичи.

Зоозащитная организация «Шанс» планирует начать работы по строительству современного приюта для животных на средства, предоставленные Фондом президентских грантов. Создание письма для капсулы времени зоозащитники включили в план мероприятий по созданию приюта.