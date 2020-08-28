Второй благотворительный концерт «Спасибо медикам» состоится завтра

10:55, 28 августа 2020, ПАИ

29 августа в 20:00 в БКЗ Филармонии состоится второй благотворительный концерт #СпасибоМедикам Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На концерте выступят Евгения Зима Band, Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал), они исполнят музыку совершенно разных стилей.

Евгения Зима, солистка группы «Евгения Зима Band», скрипачка и вокалистка, рассказала, почему, по её мнению, псковичи соберутся на благотворительный концерт #СпасибоМедикам: «Я считаю, что собираться на благотворительный концерт и просто на концерты - это сейчас очень нужно, потому что все мы пережили непростое время с марта. Даже в блокаду люди чем спасались? Все мы знаем историю про Седьмую симфонию Шостаковича, мы знаем, что люди собирались в филармонию под бомбежками. Сейчас очень тяжелый момент для культуры и для всей области концертной, потому что музыканты и творческие личности в тяжелой ситуации, и, на самом деле, зрители тоже, потому что когда у человека отбирают культуру, отбирают искусство - это в каком-то смысле отбирают и надежду. Мы все понимаем, что онлайн-концерты совершенно не заменяют ту энергию, не заменяют ту любовь, ту синергию, которая происходит на живом концерте. Я считаю, что самое важное и нужное сейчас со всех сторон – и со стороны сцены, и со стороны зрительного зала – поддерживать друг друга. Это нам всем очень нужно».

Хедлайнером концерта «Спасибо медикам» станет псковский дуэт вокала и саксофона – Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Для Аркадия Галковского благотворительный концерт #СпасибоМедикам имеет особое значение: «Такие концерты я вообще люблю – когда музыканты собираются не просто ради выступления, а с какой-то целью и моральной подоплекой. Это всегда лучше. Такие концерты всегда теплее получаются. Здесь всем понятная ситуация: медиков надо поддержать и сказать им спасибо. Они молодцы. Я знаю, что на наши концерты обычно много врачей приходит, потому что когда оказываешься в поликлинике – все тебя знают, приятное дело».

Благотворительный концерт #СпасибоМедикам Псковской области будет проходить при соблюдении дистанционного расстояния и санитарно-гигиенических требований.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте tkd-pskov.ru в системе Орбилет.