0
12:47
800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
12:47
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
12:30
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
11:55
Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%
11:37
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
11:23
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
11:21
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
Еще новости
Общество

Второй благотворительный концерт «Спасибо медикам» состоится завтра

29 августа в 20:00 в БКЗ Филармонии состоится второй благотворительный концерт #СпасибоМедикам Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На концерте выступят Евгения Зима Band, Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал), они исполнят музыку совершенно разных стилей.

Евгения Зима, солистка группы «Евгения Зима Band», скрипачка и вокалистка, рассказала, почему, по её мнению, псковичи соберутся на благотворительный концерт #СпасибоМедикам: «Я считаю, что собираться на благотворительный концерт и просто на концерты - это сейчас очень нужно, потому что все мы пережили непростое время с марта. Даже в блокаду люди чем спасались? Все мы знаем историю про Седьмую симфонию Шостаковича, мы знаем, что люди собирались в филармонию под бомбежками. Сейчас очень тяжелый момент для культуры и для всей области концертной, потому что музыканты и творческие личности в тяжелой ситуации, и, на самом деле, зрители тоже, потому что когда у человека отбирают культуру, отбирают искусство - это в каком-то смысле отбирают и надежду. Мы все понимаем, что онлайн-концерты совершенно не заменяют ту энергию, не заменяют ту любовь, ту синергию, которая происходит на живом концерте. Я считаю, что самое важное и нужное сейчас со всех сторон – и со стороны сцены, и со стороны зрительного зала – поддерживать друг друга. Это нам всем очень нужно».

Хедлайнером концерта «Спасибо медикам» станет псковский дуэт вокала и саксофона – Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Для Аркадия Галковского благотворительный концерт #СпасибоМедикам имеет особое значение: «Такие концерты я вообще люблю – когда музыканты собираются не просто ради выступления, а с какой-то целью и моральной подоплекой. Это всегда лучше. Такие концерты всегда теплее получаются. Здесь всем понятная ситуация: медиков надо поддержать и сказать им спасибо. Они молодцы. Я знаю, что на наши концерты обычно много врачей приходит, потому что когда оказываешься в поликлинике – все тебя знают, приятное дело».

Благотворительный концерт #СпасибоМедикам Псковской области будет проходить при соблюдении дистанционного расстояния и санитарно-гигиенических требований.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте tkd-pskov.ru в системе Орбилет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
28 августа 2020
800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
28 августа 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
28 августа 2020
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
28 августа 2020
Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
28 августа 2020
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
28 августа 2020
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
28 августа 2020
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
Новый подход к проведению мероприятий: Агентство инвестиционного развития Псковской области формирует планы на 2021 год
28 августа 2020
Новый подход к проведению мероприятий: Агентство инвестиционного развития Псковской области формирует планы на 2021 год

Идет загрузка...