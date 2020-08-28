Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом

12:30, 28 августа 2020, ПАИ

В Новоржеве нетрезвый мужчина на улице угрожал местному жителю пневматическим пистолетом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Во время патрулирования сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны получили сообщение, что у дома на улице Германа неизвестный угрожает мужчине предметом, похожим на пистолет. Прибыв на место, росгвардейцы пресекли противоправные действия.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный сотрудниками Росгвардии местный житель угрожал мужчине пневматическим пистолетом и находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.