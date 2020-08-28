Псковские археологи предложили в Instagram очередную фотозагадку

13:32, 28 августа 2020, ПАИ

Псковские археологи предложили в Instagram очередную фотозагадку.

«Кто на свете всех милее? Вот такой симпатичный привет из XVII века встретился нам на Мстиславском раскопе. Возможно, это фрагмент украшения керамического сосуда, часть ручки или крышки. Кто это, по вашему мнению?» - спрашивают археологи у подписчиков.

В комментариях уже появились предположения, что это часть игрушки, которая очень напоминает бегемота. Другим керамический осколок напоминает дракона, кабана, удава и даже поросёнка.