В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса

13:54, 28 августа 2020, ПАИ

Четыре вспышки коронавируса остаются в Псковской области активными. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа.

Под наблюдением в регионе остаются четыре вспышки коронавируса – в неврологическом отделении Псковской областной больницы, санатории «Гороховое озеро» и двух монастырях – Иоанно-Богословском мужском монастыре и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

С медицинского наблюдения снято 22 940 человек.

«Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,85», - отметил Нестерук.