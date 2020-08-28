Преподаватели ПсковГУ старше 60 лет начнут новый учебный год в дистанционном формате
В дистанционном формате начнут новый учебный год преподаватели ПсковГУ старше 60 лет. Об этом рассказала проректор ПсковГУ Ольга Серова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа.
Обучение студентов заочной и очно-заочной формы было переведено на дистанционный режим, а студенты очной формы будут учиться традиционно, но в смешанном формате.
«Потоковые лекции, где больше 30 человек, переводятся в дистанционный формат, все остальное будет проходить в обычном режиме», - рассказала Ольга Серова. При этом преподаватели старше 60 лет будут работать в дистанционном режиме.
Для информационной поддержки студентов и преподавателей на сайт вуза повесили новый баннер.