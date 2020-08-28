Преподаватели ПсковГУ старше 60 лет начнут новый учебный год в дистанционном формате

14:10, 28 августа 2020, ПАИ

В дистанционном формате начнут новый учебный год преподаватели ПсковГУ старше 60 лет. Об этом рассказала проректор ПсковГУ Ольга Серова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 августа.

Обучение студентов заочной и очно-заочной формы было переведено на дистанционный режим, а студенты очной формы будут учиться традиционно, но в смешанном формате.

«Потоковые лекции, где больше 30 человек, переводятся в дистанционный формат, все остальное будет проходить в обычном режиме», - рассказала Ольга Серова. При этом преподаватели старше 60 лет будут работать в дистанционном режиме.

Для информационной поддержки студентов и преподавателей на сайт вуза повесили новый баннер.