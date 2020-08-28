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Общество

Private Banking ВТБ признан лучшим в России

ВТБ занял первое место в рейтинге Forbes среди банков, предлагающих услуги private banking. Авторы рейтинга оценили, как ключевые бизнес-результаты ВТБ в данном сегменте, так и уровень продуктов и сервисов, которые банк предлагает VIP-клиентам.

На сегодняшний день Private Banking ВТБ является самым крупным на российском рынке. Объем активов под управлением с июля 2019 по июль 2020 гг. вырос на 23% и составил 2,41 трлн рублей. Наибольшую динамику показал портфель инвестиционно-страховых продуктов, который увеличился за этот период на 63% и превысил 907 млрд рублей. За минувший год VIP-клиентами банка стали еще 2,8 тысячи человек, сейчас их общее число достигает 23,3 тысячи. Private Banking ВТБ стабильно показывает опережающую динамику роста: с начала 2018 года объем средств под управлением увеличился более чем на 85%, инвестиционный портфель – в 4 раза, а количество клиентов - более чем на 70%.

Росту показателей способствовал вывод на рынок эффективных инвестиционных решений, разработка индивидуальных стратегий структурирования активов, расширение сети VIP-офисов и развитие дистанционных сервисов.

Появилась услуга «инвестиционный check-up», предлагающая VIP-клиентам анализ и оптимизацию портфелей независимо от места размещения активов, и «advisory», предоставляющая возможность принятия самостоятельного решения по инвестированию на основе глубокой экспертизы и рекомендаций финансовых советников ВТБ. Запустился целый ряд новых фондов и стратегий доверительного управления, произошло размещение инвестиционных облигаций с различными сроками инвестирования, полной защитой капитала и повышенной доходностью и структурных облигаций ВТБ.

Региональная сеть дополнилась легкой сетью VIP-офисов, открывшихся по запросу на обслуживание Private Banking в 9 городах России. В ходе развития безбумажного офиса и дистанционного подтверждения операций внедрен сервис «Важный звонок», упрощающий обслуживание VIP-клиентов из любой точки планеты и освобождающий их от необходимости самостоятельно заполнять реквизиты операций в мобильном приложении.

Family Office Private Banking ВТБ расширил сеть партнерских программ (до 270 компаний-партнеров, предоставляющих эксклюзивные условия для VIP-клиентов банка). Появился «налоговый check-up» - актуальный на фоне изменений налогового поля анализ текущей холдинговой структуры и опций владения инвестиционным портфелем, а также услуга «стратегия преемственности», предполагающая подбор оптимальных решений для передачи активов семьи следующим поколениям. Команда семейного финансового офиса ВТБ расширила взаимодействие с иностранными банками-партнерами. Был запущен продукт «ЗПИФ – Фонд семейный», который позволяет создать адресный ЗПИФ под управлением ВТБ Капитала и «Страховая защита», предлагающий дополнительные опции по владению и передаче активов через страховые продукты.

«Первое место в рейтинге Forbes среди всех российских банков для VIP-клиентов – это признание как существенного роста бизнес-показателей, так и оценка экспертным сообществом философии развития Private Banking. Ведь за каждой цифрой и за каждым местом в рейтинге всегда стоят люди. И чтобы банковский бизнес сегодня развивался, они должны иметь три вещи: компетенции, характер и время для построения доверительных отношений с клиентами, ведь только благодаря доверию клиентов возможны такие достижения», - отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

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