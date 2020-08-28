Алексей Калиненко: Охранные зоны памятников облегчают застройщикам жизнь

15:09, 28 августа 2020, ПАИ

Охранная документация, охранные зоны вокруг памятников облегчают жизнь и работу застройщиков, уверен руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко в эфире ПАИ-live.

«НПЦ занимается обеспечением деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Мы те, кто разрабатывает документацию по предметам охраны, по границам территории памятников, по зонам охраны, по границам исторического поселения, по градостроительным регламентам и всей остальной обеспечивающей правовой градостроительной деятельности. Часто говорят: «Вы разрабатываете документацию, и из-за нее ничего нельзя сделать с памятниками, или вблизи памятников, или в зонах памятников. Но, согласно действующему законодательству, всё как раз с точностью до наоборот», - отметил Алексей Калиненко.

По его словам, памятник, поставленный на госохрану, но без соответствующей документации на предмет охраны, затрудняет работу застройщиков: «вообще ничего нельзя сделать с памятником: ни отремонтировать толком, ни реставрировать, ни построить что-то вблизи. Защитная зона по законодательству распространяется очень далеко, от 100 до 300 метров, причем просто в силу закона».

«И только когда мы приходим и начинаем разрабатывать соответствующую проектную документацию в части предмета, границ, зон, оказывается, согласно этой документации, что-то можно: можно так сделать, можно такую реставрацию проводить, можно такие работы на памятнике делать, такие работы – вблизи, ближе 100 метров и так далее. Конечно, мы ограничиваем виды работ. Мы как раз расширяем возможности и сферу деятельности на памятнике и вблизи него», - подчеркнул директор НПЦ.