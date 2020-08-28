Первый слёт молодёжных советов проходит в Псковской области

16:26, 28 августа 2020, ПАИ

Первый слёт молодёжных советов муниципальных образований проходит в регионе по инициативе Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Участниками форума под названием «С властью на равных» стали молодые активисты из районов области, члены Молодёжного парламента, представители законодательной и исполнительный власти, а также гости из Москвы: председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ Мария Воропаева и её заместитель Дмитрий Шатунов.

Открыл молодёжный слёт спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. «Я с большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в этом мероприятии, руководителям любого уровня во власти всегда интересно пообщаться с молодёжью, получить обратную связь от людей, которые совсем скоро будут формировать наше будущее», - обратился к участникам председатель регионального парламента.

Александр Котов отметил, что молодёжь всегда присутствует в актуальной повестке, принимая непосредственное участие в значимых событиях, и особо выделил добровольческую деятельность: члены молодёжных советов и Молодёжного парламента помогали старшему поколению в период пика распространения коронавирусной инфекции, а также участвовали в качестве волонтёров в процессе голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Александр Котов поблагодарил молодых людей за неравнодушие и активную жизненную позицию, а также пожелал успеха тем из них, кто в настоящее время участвует в избирательной кампании в представительные органы местного самоуправления.

Председатель регионального парламента подчеркнул важность взаимодействия молодёжных организаций между собой и их открытого диалога с органами власти разного уровня: депутаты не только готовы поддерживать интересные инициативы молодёжи, но и заинтересованы в совместной работе с представителями молодого поколения. Так, Александр Котов пригласил молодёжь области к обсуждению проекта федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации» - законопроект, первое чтение которого скоро состоится в Госдуме, рассмотрят на сентябрьской сессии областного Собрания региональные депутаты.

В завершение выступления Александр Котов пожелал участникам успехов в реализации идей, в поиске единомышленников и достижении результата. «Маленькими шагами вы обязательно придёте к своей цели», - отметил председатель Собрания.

Руководитель управления общественных проектов и молодёжной политики администрации области Наталья Плявинская также обратилась с приветствием к участникам форума.

«Сегодня стартует первый региональный слёт молодёжных советов, и мы сразу устанавливаем высокую планку: у нас и участники, и спикеры, и гости будут очень интересные. Особо отмечу участие в нашем областном мероприятии председателя и заместителя председателя Молодёжного парламента при Госдуме. Я уверена, нам будет о чём поговорить и что обсудить. Мы со своей стороны в рамках работы слёта расскажем обо всех ресурсах и возможностях, которые область готова предоставить молодым и активным, чтобы вы могли реализовать свои даже самые немыслимые идеи», - сказала Наталья Плявинская и пожелала всем успешной работы.

Заместитель председателя Молодёжного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов назвал участников регионального слёта счастливыми людьми.

«Вам повезло. Во-первых, потому что у вас есть поддержка со стороны депутатского корпуса и руководства исполнительной власти – поверьте, это очень ценно, и не каждый регион может похвастаться таким отношением власти к вопросам молодёжной политики. Во-вторых, потому что вы стали участниками первого подобного слёта и у вас есть возможность использовать эту площадку по максимуму. Вы можете найти здесь новые контакты, познакомиться с новыми людьми и потом, вернувшись в свой район, реализовать те инициативы, которые будут генерироваться на этом мероприятии», - сказал Дмитрий Шатунов.

Работа слёта продлится два дня. О концепции форума рассказал вице-спикер областного Собрания, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко: «Когда говорят «с властью на равных», обычно подразумевают, что представители власти приходят в молодёжную среду и пытаются говорить с молодёжью на их языке. Мы немного по-другому ставим вопрос – мы хотим, чтобы молодёжь брала ту степень ответственности, которую в определённые моменты берёт на себя власть, организуя работу на местах, в том числе и в аудиториях с молодёжью. Поэтому «С властью на равных» - это долгосрочный проект про сотрудничество и вовлечение молодёжи в реализацию муниципальных инициатив».

В программу форума включены выступления экспертов, дискуссии и групповые задачи. Среди обозначенных тем: «Роль и участие молодёжи в создании и работе ТОСов», «Молодёжь и парламентаризм. Зачем идти в политику?», «Что нужно знать о современных инструментах публичных коммуникаций», «Путь к успеху – шаг за шагом. Как превратить свои идеи в реальность», «Молодёжь для региона или регион для молодёжи».

Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева присоединилась к молодым активистам после встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Ранее она обсудила вопросы развития региональной молодёжной политики с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым. В ходе общения со спикером председатель федерального Молодёжного парламента высоко оценила деятельность своих псковских коллег.