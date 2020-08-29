Снизились цены на авиабилеты в несколько регионов России

20:00, 29 августа 2020, ПАИ

Авиабилеты в несколько регионов страны упали в цене. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий, пишет РИА «Новости».

Анализировались данные о билетах из Москвы, оформленных с 1 июля по 25 августа на вылеты с 1 сентября по 30 ноября.

Рекордсменом по падению среднего чека стал Орск (Оренбургская область). В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10 652 рубля, в этом году – 3 432 рубля. Более чем в два раза цены упали на перелёты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.

На 40-45 % снизились цены на перелёт в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу. На 30-35 % цены упали на перелёт в Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ.

Из Санкт-Петербурга можно значительно дешевле, чем в прошлом году, улететь в Геленджик: средний чек снизился с 8 778 до 5 940 рублей. В другие города Краснодарского края авиапутешествия из Северной столицы также стали дешевле, например в Сочи – на 27 %.

Сильнее всего цены упали на билеты из Санкт-Петербурга в Саратов. В 2019 году туда можно было улететь за 10 184 рубля, а в этом – за 4 068 рублей. Также в тройку сильно подешевевших направлений из Санкт-Петербурга вошли Ульяновск и Воронеж.

Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека произошло для авиабилетов из Воронежа (-22 %), Челябинска (-21 %) и Нижнего Новгорода (-19 %).