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Общество

На три часа сократится время работы смотровой площадки во Власьевской башне

С 1 сентября сокращаются часы работы смотровой площадки во Власьевской башне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

До 30 августа смотровая площадка Власьевской башни работает с 11:00 до 21:00. Билеты на смотровую площадку продаются в кассе Власьевской башни (Кремль, 7) до 20:30.

С 1 сентября Власьевская башня будет работать со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Понедельник, вторник - выходные дни. Вход во Власьевскую башню находится на территории Довмонтова города.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8 8112) 72-45-74.

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