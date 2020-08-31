Псковский губернатор и замминистра обороны РФ почтили память воинов-десантников 6-й роты

12:45, 31 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов 31 августа почтили память воинов-десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при выполнении боевой задачи в Чечне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников и Тимур Иванов прибыли к мемориалу «Купол» в Черёхе, где дислоцируется 104-й полк, и возложили к его подножию цветы, отдав дань уважения павшим воинам.

В церемонии возложения также приняли участие командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин и командир 104-го полка Александр Шипов.

В этом году к 20-летию подвига псковских десантников в регионе был приурочен целый комплекс мероприятий. Подготовкой события занимались федеральный и региональный организационные комитеты, работу последнего курировал губернатор Михаил Ведерников. В этом году в региональный День памяти, 1 марта, в памятных мероприятиях принял участие президент России Владимир Путин.

6-я рота 104-го полка 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.