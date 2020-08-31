Молодёжные советы Псковской области рассчитывают на воплощение своих инициатив

13:54, 31 августа 2020, ПАИ

«Инициативы и проекты, обсуждаемые на первом слёте молодёжных советов Псковской области, получат продолжение», – такое мнение, подводя итоги двухдневного форума, высказала председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

По словам руководителя молодёжного объединения, идея собрать на одной площадке представителей активной молодёжи из всех муниципальных образований области возникла, когда выяснилось, что члены молодёжных организаций из разных районов не знакомы между собой. «Молодёжные советы были созданы ещё в 2018 году, но с тех пор они, по большому счёту, «варились в собственном соку» - ребята из разных районов между собой не общались, хотя и проблемы, и задачи у них общие, - рассказала Юлия Лысова. – Сначала мы создали общий чат, и всё наше общение происходило там, а на слёте все смогли встретиться и, наконец, познакомиться вживую».

Юлия Лысова отметила, что к участию в первом областном слёте молодёжных советов были приглашены даже те районы, где пока такие молодёжные организации не созданы – на сегодняшний день советы есть в 23 муниципальных образованиях, включая Псков.

Помимо молодёжных делегаций участниками слёта стали гости из Молодёжного парламента при Госдуме РФ, представители законодательной и исполнительной власти, а также главы районов и сельских поселений.

«Формат, в котором общались члены молодёжных советов с главами муниципалитетов, оказался очень полезным и интересным для обеих сторон. Мы разделили наших участников на две группы, одна из которых транслировала позицию молодого поколения, а другой была поставлена задача занять позицию муниципальной власти и предложить пути эффективного диалога с молодёжью. Затем к этой дискуссии присоединились главы районов. В итоге члены молодёжных советов загорелись новыми идеями, а руководители муниципалитетов признались, что в результате такого живого общения стали по-иному относиться к вопросу взаимодействия с молодёжью», - поделилась председатель Молодёжного парламента.

Среди тем, которые наиболее активно обсуждались на слёте, Юлия Лысова выделила территориальное общественное самоуправление. Молодёжные советы заинтересовались возможностью создания ТОСов в своих районах. В ближайшее время для членов молодёжных советов будет организована обучающая зум-конференция с участием представителей исполнительной власти по вопросам самоорганизации граждан по месту их жительства и возможностей этого инструмента общественного самоуправления.

В завершение Юлия Лысова подчеркнула, что Молодёжный парламент видит в районных молодёжных советах своих равноправных партнёров и всегда открыт предложениям и инициативам с их стороны.

Напомним, первый слёт молодёжных советов «С властью на равных» проходил 28-29 августа и был организован Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов при участии Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.