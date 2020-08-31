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Общество

Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр

Лечебно-оздоровительная база санатория «Хилово» в перспективе будет собрана в едином центре, в одном корпусе, рассказал в эфире ПАИ-live директор курорта Игорь Феоктистов. Он отметил, что пока процедуры рассредоточены по нескольким корпусам, что не всегда удобно отдыхающим.

«У нас собран уникальный профессиональный коллектив, несмотря на непростые времена, это сплоченный коллектив», - подчеркнул Игорь Феоктистов.

По его словам, в «Хилово» есть отдыхающие, которые приезжают отдыхать и поправлять здоровье сюда не один год. «Мы дорожим каждым нашим клиентом», - сказал руководитель здравницы.

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