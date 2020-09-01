Пограничный проезд отремонтируют в Пскове

22:54, 31 августа 2020, ПАИ

В Пскове по просьбам местных жителей отремонтируют Пограничный проезд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова, работы по восстановлению профиля и ровности проезжей части Пограничного проезда с добавлением щебня будут выполнены в срок до 10 сентября 2020 года.

Работы будут проведены в рамках заключённого муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пскова.