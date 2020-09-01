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Общество

Пограничный проезд отремонтируют в Пскове

В Пскове по просьбам местных жителей отремонтируют Пограничный проезд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова, работы по восстановлению профиля и ровности проезжей части Пограничного проезда с добавлением щебня будут выполнены в срок до 10 сентября 2020 года.

Работы будут проведены в рамках заключённого муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пскова.

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