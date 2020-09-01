1 сентября в Великих Луках открылся обновленный корпус школы №6

10:27, 01 сентября 2020, ПАИ

1 сентября в Великих Луках открылся обновленный корпус школы №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В этот корпус будут ходить ученики начальных класов.

С Днем знаний первоклассников, родителей и педагогов школы поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Я с большим удовольствием передаю приветствия и поздравления с началом нового ученого года. Передаю слова благодарности всем, кто принимал участие в ремонте школы, ее подготовке к новому году», - сказала Вера Емельянова.

Она зачитала приветственный адрес губернатора Михаил Ведерникова, который особо поблагодарил родителей за терпение и напомнил, что этот учебный год особенный и проходит в условиях ограничительных мер и строгих предписаний Роспотребнадзора.



Фото: Анастасия Егорова-Сидорова / Великолукская правда. Новости



Фото: Анастасия Егорова-Сидорова / Великолукская правда. Новости



Фото: Анастасия Егорова-Сидорова / Великолукская правда. Новости



Фото: Анастасия Егорова-Сидорова / Великолукская правда. Новости



Фото: Анастасия Егорова-Сидорова / Великолукская правда. Новости









Напомним, что школе № 6 в Великих Луках 58 лет, здание было построено в 1963 году. После капитального ремонта здесь будут учиться 450 школьников.

Ремонтные работы проводились за счет средств федерального бюджета по программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».