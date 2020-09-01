Косметику пытался украсть пскович из магазина на улице Советской

11:34, 01 сентября 2020, ПАИ

В Пскове мужчина попытался украсть косметику из закрытого магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Советской – поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.