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Общество

Александр Козловский: День знаний важен для каждого из нас

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Этот праздник важен для каждого из нас. Мы с теплотой вспоминаем школьные годы и с гордостью ведём на торжественные мероприятия своих детей», - сказал Козловский.

Депутат Госдумы подчеркнул, что школьники и студенты — «наше будущее, наша опора, наша надежда», он пожелал им больших успехов в учебе и во всех начинаниях.

«Особые слова благодарности - учителям. На их плечи во время пандемии легла огромная нагрузка, и только огромная любовь к профессии, к ученикам помогла им справиться. От всего сердца желаю каждому педагогу, каждому сотруднику учебных заведений крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов на благо родной Псковской области. С праздником», - заключил Александр Козловский.

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