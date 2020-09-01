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Общество

Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне

На Всероссийском открытом уроке президент РФ Владимир Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне. Об этом пишет RT.

«Может показаться, что это не так важно, ведь это было так давно — 75 лет назад. Это не связано с сегодняшней жизнью никак, это может быть даже уже неинтересно. Уверяю вас — это абсолютно не так», - сказал Путин.

По его словам, после Второй мировой войны был создан миропорядок, «те правила, по которым мы живём сегодня».

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