Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне
На Всероссийском открытом уроке президент РФ Владимир Путин объяснил, почему важно помнить о победе в Великой Отечественной войне. Об этом пишет RT.
«Может показаться, что это не так важно, ведь это было так давно — 75 лет назад. Это не связано с сегодняшней жизнью никак, это может быть даже уже неинтересно. Уверяю вас — это абсолютно не так», - сказал Путин.
По его словам, после Второй мировой войны был создан миропорядок, «те правила, по которым мы живём сегодня».