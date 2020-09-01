Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
1 сентября в 17:30 в Пскове на улице Юбилейной на выезде с парковки торгового дома «ПИК60» сбили велосипедиста. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в ДТП был виноват именно велосипедист, он сбежал с места аварии.
50-летний мужчина выехал с парковки торгового комплекса и врезался в капот автомобиля «Лада», которым управляла женщина. После этого велосипедист начал обвинять женщину в том, что в ДТП виновата она, позже, когда водитель вызвала полицию, мужчина сбежал.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.