Новые вагоны с душем будут курсировать из Москвы в Псков

18:53, 01 сентября 2020, ПАИ

Холдинг «РЖД» расширяет географию курсирования вагонов нового модельного ряда, выполненных в виде двухвагонных сцепов: плацкартные, купейные и штабные вагоны включены в два состава фирменного поезда № 10/9 «Псков», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Обновление подвижного состава повысит качество транспортного обслуживания пассажиров и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Поезд курсирует ежедневно, отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 20:23 и прибывая в Псков в 8:05, в обратном направлении поезд отправляется в 19:30 и прибывает в столицу в 6:14. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Едрово, Валдай, Лычково, Кневицы, Пола, Карамышево и другие.

Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

Одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счёт двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи.

Обновление парка поездов дальнего следования осуществляется в соответствии с долгосрочным контрактом, заключенным между АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и АО «Трансмашхолдинг».