Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

07:25, 02 сентября 2020, ПАИ

Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. Об этом пишет РИА Новости.

В ближайшее время стороны разработают план мероприятий, где пропишут все этапы его возобновления. Конкретные сроки пока не определены. Они будут зависеть от выполнения Россией и Белоруссией соответствующего плана мероприятий, который предполагается подготовить.

Собеседница агентства уточнила, что в этом плане будет идти речь о возобновлении всех видов транспортного сообщения. «В принципе, есть обоюдное желание возобновить транспортное сообщение», — сообщила представитель пресс-службы.

В конце марта из-за распространения коронавируса Россия закрыла сообщение с Белоруссией. Минск ограничения на передвижение граждан не вводил, но для людей, прибывающих из других стран, действовал двухнедельный карантин.



