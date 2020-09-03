Вакцина от коронавируса поступит в Псковскую область в ноябре

10:18, 03 сентября 2020, ПАИ

Поступление вакцины от коронавирусной инфекции в Псковскую область ожидается в ноябре или декабре. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Пока готовой вакцины в промышленных масштабах нет, только проводятся эксперименты на большом количестве людей», – заявил главный санитарный врач Псковской области.

В связи с началом эпидемиологического сезона Александр Нестерук призвал псковичей прививаться от гриппа, чтобы не заболеть одновременно гриппом и коронавирусной инфекцией.

С 5 по 7 сентября в Москве проводится вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции. Александр Нестерук отметил, что в Псковской области тестировать вакцину не будут, она появится после длительных исследований в столице.