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Общество

Вакцина от коронавируса поступит в Псковскую область в ноябре

Поступление вакцины от коронавирусной инфекции в Псковскую область ожидается в ноябре или декабре. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Пока готовой вакцины в промышленных масштабах нет, только проводятся эксперименты на большом количестве людей», – заявил главный санитарный врач Псковской области.

В связи с началом эпидемиологического сезона Александр Нестерук призвал псковичей прививаться от гриппа, чтобы не заболеть одновременно гриппом и коронавирусной инфекцией.

С 5 по 7 сентября в Москве проводится вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции. Александр Нестерук отметил, что в Псковской области тестировать вакцину не будут, она появится после длительных исследований в столице.

 

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