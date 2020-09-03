Отопительный сезон в Пскове начнётся не раньше конца сентября

12:29, 03 сентября 2020, ПАИ

Отопительный сезон в Пскове начнётся не раньше конца сентября, сообщил на совещании в администрации города 3 сентября директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов.

Игорь Максимов попросил руководителей управляющих компаний обратить особое внимание на состояние и ревизию тепловых узлов и призвал обеспечить техническую готовность и промывку систем отопления, а также провести поверку внутридомовых приборов учета.

Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 80,7%. Наиболее низкий уровень (32,5%) - в домах ЖСК, ТСЖ и тех, что находятся в непосредственном управлении.

Учреждения здравоохранения готовы к подаче тепла на 53,3%, школы и детские сады - на 98,8%, учреждения культуры - на 63,6%.