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Общество

Из Пскова и Москвы поступило больше всего жалоб на сбой в работе Instagram

Из Пскова и Москвы поступило больше всего жалоб на сбой в работе Instagram, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

3 сентября проблемы в работе социальной сети регистрируются сразу в нескольких странах мира. На этот раз на сбой жаловались пользователи из США, Великобритании, Испании, Италии, Индии, а также Бразилии. В России максимальное количество жалоб поступило от жителей Пскова и Москвы.

71% пользователей испытывали проблемы с просмотром ленты новостей, 17% не могли посмотреть истории, ещё 11% не могли размещать публикации в своём аккаунте.

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