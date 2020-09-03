Из Пскова и Москвы поступило больше всего жалоб на сбой в работе Instagram

13:33, 03 сентября 2020, ПАИ

Из Пскова и Москвы поступило больше всего жалоб на сбой в работе Instagram, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

3 сентября проблемы в работе социальной сети регистрируются сразу в нескольких странах мира. На этот раз на сбой жаловались пользователи из США, Великобритании, Испании, Италии, Индии, а также Бразилии. В России максимальное количество жалоб поступило от жителей Пскова и Москвы.

71% пользователей испытывали проблемы с просмотром ленты новостей, 17% не могли посмотреть истории, ещё 11% не могли размещать публикации в своём аккаунте.