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Общество

Пушкинский театральный фестиваль получил поддержку Минкульта

XXVII Пушкинский театральный фестиваль в режиме офлайн начнёт свою работу 20 сентября. Об этом сообщил арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

Андрей Пронин напомнил, что из-за пандемии коронавируса проведение Пушкинского театрального фестиваля, которое было запланировано на май, было отменено. Фестиваль пришлось проводить в онлайн режиме, и видеотрансляции 22 спектаклей посмотрели 62 тысячи зрителей. Теперь же фестиваль будет проведён в офлайн-режиме, уточнил Андрей Пронин.

«Уже 20 сентября начнётся фестиваль, осталось фактически две недели», – отметил арт-директор Псковского академического театра драмы.

По его словам, найти средства для проведения Пушкинского театрального фестиваля - это была действительно титаническая работа.

«Но так как фестиваль внесён в число неких объектов повышенного культурного значения в России, то Министерство культуры РФ выделяет нам определённую сумму, за что мы очень благодарны ему. И собственно, благодаря этой субсидии Министерства культуры России мы сможем провести фестиваль офлайн», – отметил Андрей Пронин.

«В сети во время эпидемии мы показали спектакли, которые в своё время не могли сюда приехать по техническим причинам. Ну а загашник у фестиваля определённый есть уже, и есть спектакли, которые как только выходят, мы думаем, чтобы их привезти», – уточнил он.

Арт-директор Псковского академического театра драмы также отметил, что титанического труда при составлении программы Пушкинского театрального фестиваля на этот год не было. «И театры с радостью откликнулись, потому что у многих давно не было гастролей. И я надеюсь, что мы в достаточно тёплой компании соберёмся. Спектакли в основном приезжают хорошие, люди хорошие, театры хорошие. Дай Бог, чтобы нам не помешали очередные санитарные ограничения и всё пройдёт в лучшем виде», – заключил Андрей Пронин.

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