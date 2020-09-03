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Общество

Часть улиц Пскова закроют для движения 6 сентября

6 сентября часть улиц Пскова закроют для движения транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 10:00 до 17:00 временно закроется движение по улице Ленина на всем протяжении, улице Некрасова на участке от улицы Ленина до улицы Воровского, улице Воровского на участке от улицы Некрасова до улицы Свердлова, улице Профсоюзной на всем протяжении, улице Советской на участке от Октябрьской площади до улицы Свердлова.

В эти часы здесь состоится марафон «Псковжилстрой 2020».

В качестве объезда определены Октябрьский проспект и улица Карла Маркса.

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