Программа Пушкинского театрального фестиваля: что ждать зрителям в этом году

15:40, 03 сентября 2020, ПАИ

Арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября рассказал, какая программа подготовлена для зрителей на XXVII Пушкинский театральный фестиваль.

Андрей Пронин отметил, что основную концепцию фестиваля этого года «мы породили мозговым штурмом» за две-три недели. По его словам, в этот раз концепция фестиваля связана с Пушкинским домом, древнерусским искусством, фольклором. «Фестиваль выстраивается вокруг двух лекций, которые, я полагаю, будут очень интересные», – отметил он.

Речь идёт о лекциях крупнейшего специалиста по русскому фольклору в мире Анны Некрыловой и крупного специалиста по летописанию, древнерусским хронографам, российского писателя Евгения Водолазкина. «На фестивале будет показан спектакль по его роману «Лавр», поэтому мы позвали и его тоже поговорить со зрителями и о его книгах, и о древнерусском искусстве», – рассказал Андрей Пронин.

Арт-директор Псковского академического театра драмы отметил, что все театры оперативно откликнулись для участия в Пушкинском театральном фестивале.

«Я не знаю, у всех ли был порядок в тот момент, когда мы их звали, все ли были к этому готовы. Но все откликнулись. К тому же у нас были определённые планы на фестиваль, который мы собирались проводить в мае. Поэтому тут в значительной мере наши гости, это те, кто должен был приехать к нам в мае», – отметил он.

В частности, в рамках программы Пушкинского театрального фестиваля будет показан спектакль «Магадан. Кабаре» Юрия Погребничко.

«Мне кажется, что из всех российских режиссёров есть две огромных вершины – Васильев и Погребничко. Спектакль «Магадан. Кабаре» это к тому же лауреат «Золотой маски», то есть он был признан лучшим спектаклем малой сцены в России по итогам сезона 2015-2016 годов. И для меня это такое внутреннее важнейшее событие. Юрию Николаевичу исполнилось 80 лет, и, я думаю, мы его юбилей тут в кулуарах отпразднуем», – отметил Андрей Пронин.

Также на фестиваль приедет ректор Щукинского училища, ведущий артист московского театра имени Е. Б. Вахтангова Евгений Князев. «Это тоже не рядовое событие. Он здесь последний раз был лет шесть назад», – рассказал Андрей Пронин. На сцене будет показан моноспектакль Евгения Князева «Пиковая дама» – воспоминание о спектакле Петра Фоменко, в котором он в своё время играл Германа, уточнил Пронин.

«Это тоже событие, которое привлечёт большой зрительский интерес, и даже те, кто не интересуется театром, но смотрел сериал про Мессинга, они, наверное, Князева знают», – отметил арт-директор Псковского академического театра драмы.

По словам Андрея Пронина, очень любопытным будет спектакль Московского драматического театра на Малой Бронной, который сейчас начал новую кипучую творческую жизнь под руководством Константина Богомолова. «Это спектакль Кирилла Вытоптова «Слово о полку Игореве». Это история о неком гипотетическом мастер-классе и экзамене, который проводят для московских ЧОПовцев по мотивам древнерусского эпоса и конкретно «Слова о полку Игореве». То есть на сцене будет десяток охранников в исполнении артистов театра на Малой Бронной, которые изучают «Слово о полку Игореве». Смешной такой, любопытный спектакль, который московские зрители полюбили, и я надеюсь, что полюбят и наши зрители», – отметил арт-директор Псковского академического театра драмы.

«Ну и, конечно, Александринский театр. Мы в последнее время находимся в тесных отношениях любви и дружбы с ним и надеемся, что эти отношения будут становиться всё теснее с каждым днём. А пока патриарх этого театра, корифей Николай Мартон, любимец публики, приедет к нам со своим новым спектаклем «Вертинский. Русский Пьеро», в котором он читает и поёт стихи Вертинского. Мне кажется, что это будет незабываемая история», – отметил Андрей Пронин.

Также на Пушкинском театральном фестивале выступит Яна Тумина со спектаклем «О рыбаке и рыбке» из Петрозаводска. «Яна Марковна у нас специалист по визуальному театру в России. Это всегда какая-то яркая, своеобразная картинка на сцене. И этот её спектакль, он тоже визуально изощренный. Это спектакль, в котором каждый найдет что-то для себя: дети увидят рыбку, а взрослые посмотрят историю закатной любви старика и старухи, которая омрачается, но в итоге просветляется», – заметил Андрей Пронин.

Также, по его словам, любопытной для зрителя будет краснодарская «Пиковая дама» Константина Солдатова, которую рассказывает Том Уэйтс. «Там всё сделано с музыкой Тома Уэйтса, и сам рассказчик как бы Том Уэйтс», – отметил гость ПАИ-live.

Кроме того, на Пушкинском театральном фестивале будет организована выставка художницы, вдовы Алексея Балабанова Надежды Васильевой.

«На фестивале будет организована и театральная лаборатория с довольно сильными режиссёрскими именами. Мы сделаем эскизы спектаклей по русской классике с помощью Кирилла Вытоптова, чьё «Слово о полку Игореве» здесь будет показано, Никиты Кобелева, Александра Плотникова и Никиты Бетехтина. И надеюсь, что-то из этих эскизов в дальнейшем войдёт в репертуар нашего театра», – отметил Андрей Пронин.

«И нашу премьеру «Село Степанчиково и его обитатели» также покажем. Кроме того, в день открытия фестиваля на улице Пушкина наши артисты будут читать Пушкина прямо в режиме пленэра. А ещё в один из вечеров фестиваля на улице мы бесплатно покажем спектакль фольклорного театра «Веретье», псковского, по мотивам сказки Пушкина «Жених», – заметил арт-директор Псковского академического театра драмы.

«Вот такая компактная программа фестиваля, не говоря о спектакле театра на Литейном «Лавр» Бориса Павловича», – заключил Андрей Пронин.