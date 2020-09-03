0
18:50
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
18:06
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
17:08
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
16:59
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
16:37
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
16:32
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
Еще новости
Общество

Зрители не смогут высказаться после каждого спектакля Пушкинского театрального фестиваля

В этом году зрители XXVII Пушкинского театрального фестиваля, который откроется 20 сентября, не смогут высказаться после каждого спектакля фестиваля и обсудить его с режиссером и актерами, как это было в предыдущие годы. Об этом сообщил арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

«В прошлом году мы это делали. В этом году, наверное, всё-таки не будем этого делать. Отчасти потому, что у нас не так и много спектаклей в этом году. А также потому, что есть моноспектакли, которые, наверное, странно обсуждать, особенно когда выступают мэтры вроде Мартона или Князева. Но на лаборатории обсуждения обязательно будут», – сказал Андрей Пронин.

В прошлые годы, в том числе в 2019 году, после каждого спектакля Пушкинского театрального фестиваля было организовано обсуждение постановки. Зрители могли задать волнующий их вопрос, высказать суждение о спектакле, послушать критиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Создание Национального театра России обсудят в Пскове 28 сентября Зрители не смогут высказаться после каждого спектакля Пушкинского театрального фестиваля Писатель Евгений Водолазкин обсудит с псковичами древнерусское искусство Программа Пушкинского театрального фестиваля: что ждать зрителям в этом году В день открытия Пушкинского театрального фестиваля артисты будут читать Пушкина на улице Пушкинский театральный фестиваль получил поддержку Минкульта Число заражений коронавирусом может вырасти в Псковской области с началом осени В 2,5 раза снизился уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР) Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
03 сентября 2020
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 сентября 2020
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2020
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
03 сентября 2020
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
03 сентября 2020
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
03 сентября 2020
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
03 сентября 2020
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
ВИДЕО: Как в Пскове чистят русло Великой
03 сентября 2020
ВИДЕО: Как в Пскове чистят русло Великой

Идет загрузка...