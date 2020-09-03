Зрители не смогут высказаться после каждого спектакля Пушкинского театрального фестиваля

16:19, 03 сентября 2020, ПАИ

В этом году зрители XXVII Пушкинского театрального фестиваля, который откроется 20 сентября, не смогут высказаться после каждого спектакля фестиваля и обсудить его с режиссером и актерами, как это было в предыдущие годы. Об этом сообщил арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

«В прошлом году мы это делали. В этом году, наверное, всё-таки не будем этого делать. Отчасти потому, что у нас не так и много спектаклей в этом году. А также потому, что есть моноспектакли, которые, наверное, странно обсуждать, особенно когда выступают мэтры вроде Мартона или Князева. Но на лаборатории обсуждения обязательно будут», – сказал Андрей Пронин.

В прошлые годы, в том числе в 2019 году, после каждого спектакля Пушкинского театрального фестиваля было организовано обсуждение постановки. Зрители могли задать волнующий их вопрос, высказать суждение о спектакле, послушать критиков.