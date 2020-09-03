Писатель Евгений Водолазкин обсудит с псковичами древнерусское искусство

15:58, 03 сентября 2020, ПАИ

Русский писатель и литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин станет участником XXVII Пушкинского театрального фестиваля, который откроется 20 сентября. Об этом сообщил арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

Андрей Пронин отметил, что в этом году фестиваль выстраивается вокруг двух лекций крупнейшего специалиста по русскому фольклору в мире, автора книг о русском фольклоре и русском мате Анны Некрыловой, а также крупного специалиста по летописанию и древнерусским хронографам, русского писателя Евгения Водолазкина.

По словам Андрея Пронина, на фестивале будет представлен спектакль по роману Евгения Водолазкина «Лавр». «Поэтому мы позвали его поговорить со зрителями и о его книгах, и о древнерусском искусстве», – отметил арт-директор Псковского академического театра драмы.

Евгений Водолазкин родился в Киеве в 1964 году. Окончил филологический факультет КГУ имени Т. Г. Шевченко в 1986 году. В том же году поступил в аспирантуру Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), в отдел древнерусской литературы, возглавляемый академиком Д. С. Лихачёвым. После защиты диссертации о переводе византийской Хроники Георгия Амартола в 1990 году работает там же.

В 2015 году написал текст «Тотального диктанта». В июне 2017 года избран почётным доктором Бухарестского университета. С 2017 года является колумнистом «Известий».

Евгений Водолазкин написал десятки произведений. Среди них – «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории», «Похищение Европы», «Лавр», «Русские дети: 48 рассказов о детях», «Большая книга победителей», «Далеко-далеко…», пьеса «Сестра четырех» и другие.

По версии газеты Guardian, роман Евгения Водолазкина «Лавр» вошёл в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге.