С 4 по 20 сентября псковичи могут сделать прививку от гриппа на парковке у «Империала»

09:51, 04 сентября 2020, ПАИ

С 4 по 20 сентября прививку от гриппа жители Пскова могут сделать в мобильном ФАПе (госномер В 862 КР) на парковке у магазина «Империал». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике.



В будние дни ФАП работает с 10:00 до 17:00, в выходные дни - с 10:00 до 15:00.

Прививки проводятся бесплатно. «Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ», - напоминают медики.



Возможна также организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42. Телефон отделения профилактики 53-62-14.

