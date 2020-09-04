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Общество

Безопасный состав сметаны назвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сметаны - срок годности не должен превышать месяц, в составе должны быть только сливки и закваска, а называться продукт должен именно «сметана».

«Покупая сметану, необходимо не только прочитать информацию на полке и на ценнике, но и обратить внимание на этикетку продукта: упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтеков, с четко читаемой маркировкой; в составе только сливки и закваска; название продукта — «Сметана»... срок годности не более одного месяца», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для снижения стоимости сметаны, ускорения производства и увеличения срока годности производители могут добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, каррагинан и другие загустители, для сохранности – консерванты. В итоге получается совсем другой продукт — «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии производства сметаны».

При покупке сметаны необходимо проверить, соблюдаются ли температурные условия ее хранения: если температура в холодильнике выше плюс шести градусов, такой продукт лучше не покупать – он опасен и может вызвать пищевое отравление, подчеркнули в ведомстве.

Опасной является также сметана с истекшим сроком годности, дома после вскрытия продукт надо использовать в течение двух-трех дней.

«Сметану сложно отнести к диетическим продуктам, но как источник полезного молочного жира, кальция и жирорастворимых витаминов она может присутствовать даже в диетическом питании при условии, что это действительно сметана жирностью не более 10-15%»,- отметили в Роспотребнадзоре.

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