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РЕВИЗИЯ: Как в условиях коронавируса работает спортивная школа «Барс» в Пскове

Говорят, привычка формируется за 21 день. У всех нас было гораздо больше времени, чтобы запомнить нехитрые правила для защиты от коронавируса. За прошедшие полгода псковичи свыклись с масками (ну почти), теперь в любое время суток совершенно точно знают свою температуру, сторонятся незнакомых и с лёгкостью перечисляют два-три антисептика с наименее неприятным запахом. Большинство коронавирус сделал более ответственными и осторожными, причём дети в изменившихся условиях дают фору некоторым бестолковым взрослым. Корреспонденты ПАИ убедились в этом, побывав в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс».

В середине марта в спортивном комплексе стало совсем тихо: никто не шумел в фойе и раздевалках, не плескался в бассейне, оттачивая кроль на спине, и не изображал поп-стар во время сушки волос перед зеркалом. Тишина в «Барсе» сохранялась аж до 5 августа, пока, наконец, эпидемиологическая обстановка не позволила комплексу открыться снова, правда, только для «сухих» тренировок в зале, «мокрые» начались 1 сентября. После долгой разлуки тренеры и ребята в один голос говорят, что, во-первых, очень соскучились друг по другу, а, во-вторых, замечают, что заметно потеряли форму. Начинать приходится практически заново. И правила посещения бассейна, конечно, тоже несколько изменились.

Теперь все без исключения взрослые могут находиться в здании «Барса» только в медицинских масках. Детям не воспрещается проходить без них. При входе медицинский работник измеряет всем температуру и дезинфицирует руки. Если температура повышенная, ребёнка пригласят в медкабинет, где заново её измерят, затем вызовут родителей и после их согласия позвонят в скорую помощь. Таких прецедентов пока не было. Для тренеров и сотрудников «Барса» всё ещё строже. Им измеряют температуру в начале и в конце дня, а данные заносят в журнал.

  • Термометрия и дезинфекция рук в спортшколе "Барс"
    Фото: Дарья Хваткова
  • Термометрия и дезинфекция рук в спортшколе "Барс"
    Фото: Дарья Хваткова
  • Термометрия и дезинфекция рук в спортшколе "Барс"
    Фото: Дарья Хваткова
  • Термометрия и дезинфекция рук в спортшколе "Барс"
    Фото: Дарья Хваткова
  • Термометрия и дезинфекция рук в спортшколе "Барс"
    Фото: Дарья Хваткова
  • Термометрия и дезинфекция рук в спортшколе "Барс"
    Фото: Дарья Хваткова
  • Термометрия и дезинфекция рук в спортшколе "Барс"
    Фото: Дарья Хваткова

В помещениях школы установлены четыре рециркулятора «Дезар-5» для обеззараживания воздуха: два — в вестибюле, один — в медкабинете и ещё один в канцелярии, где идёт оплата абонементов. В этом году заплатить за занятия можно банковской картой. Раньше был возможен только наличный расчёт. Выясняется, что нет худа без добра.

На полу по всему спорткомплексу расклеены яркие полоски – сигнальная разметка, которая помогает соблюдать санитарную дистанцию в полтора метра.

Напротив входа на большом экране по кругу транслируются ролики о мытье рук, обработке телефонов и других правилах гигиены. Причём ролики и для взрослых, и для детей – в виде мультиков. Хочешь-не хочешь, а в сознании оседает.

На каждой двери – памятки о той же гигиене.

Одновременно в «Барсе» находятся лишь три группы ребят – в спортивном зале, в малом и большом бассейнах. Изменилось и расписание работы школы. Теперь между занятиями по плаванию устраивают получасовые перерывы. Это позволяет спокойно собраться после тренировки и покинуть здание до прихода «соседей по бассейну», а персоналу - провести дезинфекцию полов, столов, стульев, дверных ручек и прочих поверхностей в раздевалках и бассейне.

Раньше занятия шли нон-стоп, а в вестибюле была постоянная толпа ребят. Теперь только редкие родители ждут своих малышей с занятий в малом бассейне.

«Новые условия работы ничуть не напрягают, - поделилась тренер Юлия Данилова, - наоборот, есть только радость от того, что мы, наконец, начали долгожданный тренировочный сезон. Будем стараться побыстрее наверстать упущенное, хоть это и непросто. Не думаю, что меры предосторожности создают какой-то дискомфорт. За полгода дети уже привыкли, это стало нормой, образом жизни».

Юлия Данилова

«Работается, как и работалось, - согласен с коллегой Алексей Иванов. - Единственное, соблюдаем дистанцию между ребятами даже в бассейне, а так, по сути, всё как раньше. Ни маски, ни постоянная дезинфекция никого уже не смущают. Главное, чтобы болезнь к нам не пробралась – мы для этого делаем всё возможное».

Алексей Иванов

Свои группы тренеры встречают при входе, провожают до раздевалки, а затем к месту тренировки в зале или бассейне. То же самое, только наоборот, происходит после окончания занятий. Когда смотришь на процесс со стороны, кажется, что находишься в военной части. Не подумайте ничего плохого. Речь только о том, что все – и взрослые, и дети – действуют максимально слаженно и оперативно – по-военному. Никто не ноет, не отнекивается и на строит «козью морду» насчёт того, что сегодня у него нет настроения измерять температуру, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию. Надо, значит, надо.

Воспитанница спортшколы восьмиклассница Екатерина рассказала, что и она, и её сверстники выполняют все предписания, потому что все прекрасно понимают, что правила придуманы для их же безопасности: «Это точно лучше, чем сидеть дома».

Екатерина

«Поначалу было непривычно, но со временем ко всему привыкаешь», - поделился одноклассник Екатерины Илья.

Илья

Относительно занятий в бассейне, в общем, ничего не изменилось, всё те же задания и упражнения на дорожках.

  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова
  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова
  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова
  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова
  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова
  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова
  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова
  • Тренеровка в бассейне
    Фото: Дарья Хваткова

Зато на суше коронавирус снова берёт своё. Например, фены в вестибюле работают через один, чтобы даже во время сушки волос соблюдалась дистанция. 

То же касается тренажёров в зале для спортсменов постарше. 

Из-за коронавируса принято решение сократить число групп и количество занимающихся в них ребят. На сегодняшний день спортивную подготовку в школе проходят 462 спортсмена, в том числе 230 новичков, которых приняли в новом учебном году. Ещё 500 ребят от 5 до 17 лет ходят в физкультурно-оздоровительные группы, где их просто учат плавать – не на скорость, а для себя. В обычное время таких «водоплавающих» в «Барс» принимали не меньше 1000.

«До всего этого каждый месяц мы проводили открытые уроки по плаванию, приглашали мам и пап, да и на любом занятии родители также могли поприсутствовать. Теперь это запрещено, трибуны пустуют. Мы, конечно, очень надеемся, что в скором времени вернёмся к прежнему режиму работы», - отметила директор спортшколы Татьяна Куваева.

Ольга Машкарина
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