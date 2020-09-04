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Общество

Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу

Жительница Пскова оставила комментарий в Инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова с жалобами на очередь в одну из школ перед уроками.

«Как так получается? Чтобы попасть в школу, надо очередь выстоять. Дети идут за 30 минут до начала уроков и все-равно не все успевают переодеться», - написала она губернатору в пятницу, 4 сентября.

Причина очередей — термометрия на входе в школу, рассказала «Комсомольской правде. Псков» женщина.

Комментируя ситуацию председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов заявил, что уже с понедельника «ажиотажа не будет». Будет изменен порядок входа, «школа будет работать в обычном режиме», - заверил он.

Утренние «пробки» в школах за эти дни стали одной из частых тем в родительских форумах и группах в Вконтакте. Однако большинство родителей соглашаются с тем, что ради безопасности детей можно и потерпеть.

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