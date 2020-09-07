Действие вакцины «Спутник V» проверяется в течение пяти месяцев

08:52, 07 сентября 2020, ПАИ

Первая вакцина от нового коронавируса, получившая название «Спутник V», была введена людям еще в марте 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академика РАН Александра Гинцбурга.

«То есть сейчас можно экспериментально утверждать, что она защищает в течение пяти месяцев. У некоторых вакцинированных мы проверяли наличие антител - их количество не падает. Но это небольшой срок. У себя я посмотрю количество антител и характер иммунного ответа после Нового года, готов буду вам тогда доложить», — сообщил он.

По словам академика, понадобится дополнительное клиническое исследование, в котором будет изучена продолжительность действия этого препарата. К ним, возможно, привлекут добровольцев, участвующих в третьей, пострегистрационной фазе испытаний. Однако уже сейчас создатели вакцины предполагают, что продолжительность ее действия будет составлять не менее двух лет — именно столько времени клетки памяти сохранят иммунный ответ.

«Может быть, и больше», — добавил академик. Это предположение строится на характеристиках технологической платформы, на которой была создана вакцина.

По словам Александра Гинцбурга, технология создавалась в течение четверти века, тремя поколениями сотрудников института Гамалеи.