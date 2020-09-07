Псковича из бани доставили в больницу с ожогами

09:44, 07 сентября 2020, ПАИ

43-летний мужчина пострадал при пожаре в бане в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 5 сентября в 11:26 в деревне Наволок Псковского района. В бане сгорел матрас. Пострадал 43-летний мужчина. Его доставили в Псковскую областную клиническую больницу с термическими ожогами спины и левого предплечья.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём пострадавшего.