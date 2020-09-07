Большинство россиян приветствует введение уроков сексуального просвещения в школах

11:20, 07 сентября 2020, ПАИ

Большинство россиян (74,7%) положительно рассматривают идею введения в школах уроков сексуального просвещения, сообщает РБК со ссылкой на телемедицинский сервис «Доктор рядом».

В этом опросе поучаствовали 4,2 тыс. россиян, из них 3,2 тыс. являются родителями. Среди опрошенных 52% — мужчины, 48% — женщины.

41,5% респондентов посчитали такую реформу школьного образования необходимой и поддержали ее введение.

На уроках сексуального просвещения школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Скорее поддержали, нежели отрицательно отнеслись к появлению таких уроков 33,2% опрошенных. 11,6% респондентов отметили, что, вероятно, были бы против. Категорично против новой дисциплины выступили 7,3% респондентов, остановили своей выбор на варианте «сексуальным просвещением нужно заниматься дома (в семье), а не в школах». 6,4% колебались в принятии единого решения.

Респондентам также задали вопрос: «Кто должен рассказывать школьникам о способах контрацепции?». 65% сошлись на мнении, что это следует поручить врачам- специалистам. 37,1% ответили, что это входит в обязанности школьного психолога, 11,3% — учителя. 15, 2% опрошенных сочли логичным и правильным, если о половом воспитании детям будут рассказывать их же родители, а 3,3% готовы положиться в этом вопросе на представителей церкви.

Не менее важным стал вопрос: «В каком возрасте разрешается говорить с детьми о репродуктивном здоровье?». 47,3% россиян считает, что 11–14 лет (5 – 9-й класс) – это оптимальный возраст для сообщения такой информации. 27,5% указали на старшеклассников. Всего 7,3% респондентов все же допустили заниматься сексуальным просвещением с детьми возраста 4 – 6 лет, 9,4% – в младших классах. Только 1,9% опрошенных заявили, что вообще не стоит обсуждать в школе такие подробности.