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Общество

В Центре лечебной педагогики открыли свои профильные мастерские

Фото: Центр лечебной педагогики. Новая гончарная мастерская

В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области открылись три профильные мастерские. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор центра Андрей Царёв. Клининговая мастерская, гончарная, полиграфная и два кабинета для логопедов будут готовить будущих специалистов.

По словам директора, в рамках национального проекта «Образование» были получены средства на оборудование профильных мастерских для подготовки обучающихся к посильной трудовой деятельности.
Андрей Царёв рассказал и о ближайших планах. В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» совместной с организацией «Чудской проект» будет организована лесопарковая зона, в которой будут созданы все условия для жителей города. Парк будет принадлежать Центру лечебной педагогике, но со свободным доступом для всех желающих.
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