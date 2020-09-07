Муха стала причиной взрыва дома во Франции

12:53, 07 сентября 2020, ПАИ

6 сентября во Франции пожилой мужчина взорвал свой собственный дом, пытаясь убить муху, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Mirror.

Мужчина приготовил поесть и услышал жужжание насекомого. При этом в доме у француза была утечка газа из баллона, о которой он не знал. Для того чтобы убить муху, мужчина взял электронную мухобойку, которая при включении произвела искру, из-за чего произошел взрыв. В доме разрушилась часть кровли и кухня.

Француза доставили в больницу Либурна с ожогом руки, и теперь он ждет дальнейших указаний медицинских работников.

Аналогичный случай произошел в марте 2019 года в Детройте: виновником обстрела хозяина стал таракан. 50-летний мужчина хотел убить таракана ботинком, внутри которого лежал револьвер. Швырнув ботинок в насекомое, американец выстрелил из пистолета, попав себе в ногу.