Псковским детям предлагают «съесть героя книги»

14:11, 07 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области стартует новый месяц читательского марафона «Книжкин год - 2020», который проводит Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Каждую неделю в течение месяца ребятам до 14 лет будут предлагаться творческие задания, которые посвящены итальянскому писателю Джанни Родари и его книгам.

Задание № 1 «Я съел героя книги!». Подробнее об этом задании можно узнать на сайте библиотеки. Выполнять его можно до 15:00 30 сентября. Количество работ от одного участника неограниченно.

Все участники читательского марафона получат электронные сертификаты, а победители – призы и дипломы, уточнили в библиотеке.