Псковским детям предлагают «съесть героя книги»
В Псковской области стартует новый месяц читательского марафона «Книжкин год - 2020», который проводит Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.
Каждую неделю в течение месяца ребятам до 14 лет будут предлагаться творческие задания, которые посвящены итальянскому писателю Джанни Родари и его книгам.
Задание № 1 «Я съел героя книги!». Подробнее об этом задании можно узнать на сайте библиотеки. Выполнять его можно до 15:00 30 сентября. Количество работ от одного участника неограниченно.
Все участники читательского марафона получат электронные сертификаты, а победители – призы и дипломы, уточнили в библиотеке.