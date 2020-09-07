Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

14:22, 07 сентября 2020, ПАИ

7 сентября курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, пишет «Медуза».

К 13:30 по московскому времени евро стоил 90,035 рубля, что на 81 копейку выше уровня предыдущего закрытия. Доллар к этому же времени стоил 76,11 рубля, подорожав на 68 копеек.

По сообщению «Интерфакса», эксперты связывают падение рубля с выходным днем в США (там отмечают День труда), ожиданием санкций из-за отравления Алексея Навального и падением цен на нефть.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что текущее давление на курс национальной валюты носит скорее спекулятивный характер, пишет РБК.

По словам эксперта, дальнейшее движение валютных курсов будет определяться степенью эскалации санкционной риторики, подпитываемой последними новостями из Германии и развитием событий в Белоруссии. Существенного дальнейшего падения курса российской валюты эксперт не ожидает, но высокая волатильность курса рубля в ближайшее время будет обеспечена.

По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, на предстоящей неделе курс рубля может продолжить движение в коридоре ₽74–75 по отношению к доллару, но к концу сентября российская валюта сможет укрепиться примерно до ₽73.