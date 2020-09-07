112 ДТП с животными произошло в Псковской области с начала года

15:35, 07 сентября 2020, ПАИ

За 8 месяцев текущего года в Псковской области произошло 112 наездов на диких животных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших людей в таких происшествиях увеличилось на 60%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ведомстве также подчеркнули, что только за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6 дорожных аварий с участием диких животных, в которых 4 человека погибли и 2 получили ранения различной степени тяжести.