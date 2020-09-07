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Общество

Жители великолукской деревни Черпессы попросили установить воркаут-площадку

Жители деревни просят площадку для своих детей и внуков

Жители Черпессы Великолукского района попросили установить в деревне площадку для занятий воркаутом. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

И. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин отметил, что работа в этом направлении будет продолжена, поскольку в районе уделяется особое внимание развитию спорта и физической культуры.

«Приятно слышать такие просьбы», - добавила представитель администрации Шелковской волости Любовь Богатырева, напомнив, что за последнее время на территории волости было установлено две площадки для занятий воркаутом — в деревне Беседино и в Демидово со школой.

Также в ходе встречи жители подняли вопрос о необходимости обеспечения деревни Дрепино качественной интернет-связью. Этот вопрос Алексей Кузьмин пообещал не оставлять без внимания.

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