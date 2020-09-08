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Общество

Названы цели молчащих в трубку абонентов

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова в разговоре с агентством «Прайм» рассказала, что если вам звонят с незнакомого номера и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Алеси Боровиковой, для робота звук голоса — это подтверждение активности абонента. Если он отвечает на такой звонок, начинает воспроизводиться рекламное объявление.

«Как правило, вы сами даете согласие на такие звонки, когда подписываете договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией», - отметила эксперт.

Для формирования базы потенциальных жертв мошенники массово обзванивают все номера, купленные на черном рынке, а затем актуализируют свою базу на основании ответов или перезвонов, объяснила Боровикова.

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